Srednji kurs dinara za evro 117,1678 dinara

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,1678 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou, kao i od početka godine biti niži za po 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru niži je 0,2 odsto i iznosi 101,2249 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,1 odsto, a od početka godine za 11,1 odsto.
