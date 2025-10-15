Italijani pišu o novom treneru Zvezde, Milojevića menja Aleksandar Kolarov?

Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net
Italijani pišu o novom treneru Zvezde, Milojevića menja Aleksandar Kolarov?

Odluka Fudbalskog saveza Srbije mogla bi da utiče i na Crvenu zvezdu ukoliko odluči da za novog selektora postavi Vladana Milojevića.

U tom slučaju, klupa “crveno-belih” ostala bi upražnjena, a vest o potencijalnom nasledniku stiže iz Italije. Naime, kako prenosi portal Kalčomerkato, u slučaju da Milojević napusti Ljutice Bogdana, novi trener Zvezde mogao bi da postane Aleksandar Kolarov. Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije je pomoćnik Kristijana Kivua u Interu, a posao u Zvezdi bi mu bio prvi samostalni u trenerskoj karijeri kada je reč o klupskom fudbaleru jer je kratko vreme bio i
