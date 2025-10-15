Paunoviću milionska ponuda

Vesti online pre 25 minuta  |  Sport klub (A. S.)
Paunoviću milionska ponuda

Potraga za novim selektorom Srbije, koji bi trebalo da zauzme mesto koje je Dragan Stojković faktički napustio tokom katastrofalnog poraza od Albanije u Leskovcu, još traje.

Zoran „Bata“ Mirković obavio je ulogu vršioca dužnosti za gostovanje Andori tri dana posle u kom je Srbija pobedila, a razni mediji pominjali su različite kandidate – od Vladana Milojevića do Dejana Stankovića. Među pomenutima bio je i Veljko Paunović, koji je nekada predvodio mlađe selekcije Srbije, a nedavno dobio otkaz u Ovijedu, koji je prethodno vratio u elitni rang španskog fudbala posle 24 godine. Ipak, mnogima je ova priča od starta izgledala nerealno, pa i
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Italijani pišu o novom treneru Crvene zvezde: Ko će umesto Milojevića?

Italijani pišu o novom treneru Crvene zvezde: Ko će umesto Milojevića?

Vesti online pre 4 minuta
Ovo bi bio neshvatljiv potez: Crvena zvezda hoće ponovo početnika za trenera pišu Italijani!

Ovo bi bio neshvatljiv potez: Crvena zvezda hoće ponovo početnika za trenera pišu Italijani!

Hot sport pre 18 minuta
Rade Bogdanović izdiktirao ko uvek mora da igra za Srbiju: Jedno ime je veliko iznenađenje

Rade Bogdanović izdiktirao ko uvek mora da igra za Srbiju: Jedno ime je veliko iznenađenje

Mondo pre 9 minuta
Bomba iz Italije: Kolarov trener Zvezde?!

Bomba iz Italije: Kolarov trener Zvezde?!

Sport klub pre 9 minuta
Italijani pišu o novom treneru Zvezde, Milojevića menja Aleksandar Kolarov?

Italijani pišu o novom treneru Zvezde, Milojevića menja Aleksandar Kolarov?

Sportske.net pre 1 sat
Bomba! Zvezda menja vladana milojevića bivšim kapitenom Srbije?! Ekskluzivne informacije! Čuveni fudbaler je prva želja…

Bomba! Zvezda menja vladana milojevića bivšim kapitenom Srbije?! Ekskluzivne informacije! Čuveni fudbaler je prva želja crveno-belih

Kurir pre 39 minuta
Italijani tvrde: Aleksandar Kolarov postaje novi trener Zvezde

Italijani tvrde: Aleksandar Kolarov postaje novi trener Zvezde

Telegraf pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićDejan StankovićFudbalLeskovacAlbanijaMeksikosportTrenerveljko paunovic

Sport, najnovije vesti »

Fenerbahče čuva Jasikevičijusa

Fenerbahče čuva Jasikevičijusa

Vesti online pre 14 minuta
Italijani pišu o novom treneru Crvene zvezde: Ko će umesto Milojevića?

Italijani pišu o novom treneru Crvene zvezde: Ko će umesto Milojevića?

Vesti online pre 4 minuta
Ovo bi bio neshvatljiv potez: Crvena zvezda hoće ponovo početnika za trenera pišu Italijani!

Ovo bi bio neshvatljiv potez: Crvena zvezda hoće ponovo početnika za trenera pišu Italijani!

Hot sport pre 18 minuta
Košarka: Spartak večeras gostuje Benfiki u drugom kolu FIBA Lige šampiona

Košarka: Spartak večeras gostuje Benfiki u drugom kolu FIBA Lige šampiona

Subotica.com pre 14 minuta
Rade Bogdanović izdiktirao ko uvek mora da igra za Srbiju: Jedno ime je veliko iznenađenje

Rade Bogdanović izdiktirao ko uvek mora da igra za Srbiju: Jedno ime je veliko iznenađenje

Mondo pre 9 minuta