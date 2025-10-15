Sukob sa Jarnijem koštao Batu EP 2000.

Zoran Mirković sinoć prvi, možda i poslednji put sedeo na klupi naše reprezentacije, odigrao 59 utakmica za državni tim

Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Stara izreka mogla bi da se upotrebi u slučaju Dragana Stojkovića i Zorana Mirkovića, doskorašnjeg selektora reprezentacije Srbije i njegovog privremenog naslednika. Ni jedan, ni drugi nisu želeli da se nađu u ovakvoj situaciji. Orlove posle poraza od Albanije u Leskovcu samo teorija drži u igri za baraž, zbog čega je Piksi i podneo ostavku. Popularni Bata nije ni planirao da posle tek druge utakmice na klupi mlade