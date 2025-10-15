Sukob sa Jarnijem koštao Batu EP 2000.

Sportski žurnal pre 2 sata
Sukob sa Jarnijem koštao Batu EP 2000.

Zoran Mirković sinoć prvi, možda i poslednji put sedeo na klupi naše reprezentacije, odigrao 59 utakmica za državni tim

Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Stara izreka mogla bi da se upotrebi u slučaju Dragana Stojkovića i Zorana Mirkovića, doskorašnjeg selektora reprezentacije Srbije i njegovog privremenog naslednika. Ni jedan, ni drugi nisu želeli da se nađu u ovakvoj situaciji. Orlove posle poraza od Albanije u Leskovcu samo teorija drži u igri za baraž, zbog čega je Piksi i podneo ostavku. Popularni Bata nije ni planirao da posle tek druge utakmice na klupi mlade
Anketa Jutarnjeg programa RTS-a: Koga narod želi za Piksijevog naslednika?

RTS pre 11 minuta
Obrt oko Veljka Paunovića? Neće biti selektor Srbije, ima sasvim drugačiju ponudu

Mondo pre 50 minuta
Anemična Srbija - "pljušte" kritike ANKETA

B92 pre 26 minuta
Pobeda posle šoka

Politika pre 36 minuta
Kostić: "Poručujem medijima i navijačima da nas podrže, nije nam lako"

Sportske.net pre 2 sata
Srbija na skeneru B92.sport: Barem su pobedili...

B92 pre 2 sata
Filip Kostić: „Pokazali smo karakter i da možemo kad je najteže“

Danas pre 3 sata
Anketa Jutarnjeg programa RTS-a: Koga narod želi za Piksijevog naslednika?

RTS pre 11 minuta
On je nedovršeni srbobosanac, nema pojma šta priča: Rade Bogdanović napokon dočekao jedan odogovor!

Hot sport pre 16 minuta
Panatinaikos ili Olimpijakos? Adetokumbo ne postavlja pitanje i želi samo u Grčku

Sportske.net pre 10 minuta
"Otkaz sferopulosu nema smisla" Trener Reala hvalio Partizan i Željka Obradovića, pa bacio zanimljiv komentar na aktuelna dešavanja u Zvezdi!

Kurir pre 16 minuta
Zvanično: Amerika ima novog selektora, predvodi Srbina u NBA ligi

Nova pre 16 minuta