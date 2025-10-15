"Bolan poraz je iza nas, ali smo reagovali": Aleksandar Mitrović posle pobede Srbije nad Andorom

SRBIJA je pobedila Andora u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo sa 3:1, a strelac trećeg gola bio je Aleksandar Mitrović.

FOTO: Profimedia Smatra da je moglo da bude 2,3 penala za "orlove". - Povreda je od nekog duela, udarac bez lopte. Danas je moglo da bude 2-3 penala, igrao sam u Premijer ligi, ali ovo danas je bilo rvanje, džudo... Teška utakmica, okrenuli smo utakmicu, osvojili smo tri boda i ostali u životu - rekao je Mitrović. Istakao je da je jako bitna bila reakcije nakon poraza od Albanije (0:1). - Jedinistvo i atomsfera nikada nisu bili problem. Bolan poraz je iza nas, ali