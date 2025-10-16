Vremenska prognoza za četvrtak 16. oktobar 2025: Danas jutro hladno, tokom dana sunčano

Beta pre 3 sata

 U Srbiji će jutro biti hladno, po kotlinama na jugozapadu i jugu sa kratkotrajnom maglom, dok će u toku dana biti iznad pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo će na istoku Srbije pre podne i sredinom dana biti oblačno.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura od nula do sedam, a najviša od 15 do 20.

U Beogradu jutro pretežno vedro i hladno. U toku dana pretežno sunčano i relativno toplo uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. 

Najniža temperatura od tri do sedam, a najviša oko 19. 

