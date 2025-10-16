Ako za 10 sekundi možete da pronađete jelena skrivenog u šumi, onda ste jedan u milion

Blic pre 17 minuta
Ako za 10 sekundi možete da pronađete jelena skrivenog u šumi, onda ste jedan u milion

Ova zagonetka nije ni malo laka – samo najiskusniji ljubitelji optičkih iluzija uspevaju da reše zadatak bez pomoći.

Mozgalice i optičke iluzije nisu samo zabavne, već i odlične vežbe za mozak. Istraživanja pokazuju da redovno rešavanje ovakvih zadataka poboljšava pamćenje, koncentraciju i sposobnost rešavanja problema, a čak može i da uspori pojavu simptoma starenja mozga, poput demencije. Ukratko – prava mentalna teretana! Ako želite da testirate svoju moć zapažanja, ova vizuelna zagonetka sa Redita je savršen izazov. Na prvi pogled, deluje kao obična, sunčana šuma, ali
Otvori na blic.rs

Blic »

"Razvela se, mužu prepustila starateljstvo, uredno plaća alimentaciju, ali kao da je troje dece ostavila u šumi!": Objava koja…

"Razvela se, mužu prepustila starateljstvo, uredno plaća alimentaciju, ali kao da je troje dece ostavila u šumi!": Objava koja je posvađala Srbe

Blic pre 1 satjoš 1 povezana
"Bojim se da se ista stvar ne ponovi": Majka devojčice koju su pokušala da otmu dva Albanca: Ne mogu da verujem da su napadači…

"Bojim se da se ista stvar ne ponovi": Majka devojčice koju su pokušala da otmu dva Albanca: Ne mogu da verujem da su napadači pušteni da se brane sa slobode!

Blic pre 3 sata
(Mape) šok preokret u oktobru! Nestvaran povratak leta, afrički vazduh donosi +25 stepeni! Zahlađenje će nam posle pasti teže…

(Mape) šok preokret u oktobru! Nestvaran povratak leta, afrički vazduh donosi +25 stepeni! Zahlađenje će nam posle pasti teže nego ikad!

Blic pre 2 satajoš 1 povezana
Vrela fotke rade Manojlović iz hotelske sobe: Haljina u boji kože nikad kraća, duge noge u prvom planu

Vrela fotke rade Manojlović iz hotelske sobe: Haljina u boji kože nikad kraća, duge noge u prvom planu

Blic pre 12 minutajoš 1 povezana
Cik: u Prištini: Srpska lista osvojila najviše odborničkih mesta u Zubinom Potoku i Severnoj Mitrovici

Cik: u Prištini: Srpska lista osvojila najviše odborničkih mesta u Zubinom Potoku i Severnoj Mitrovici

Blic pre 3 sata
Blic »

Zabava, najnovije vesti »

Ako za 10 sekundi možete da pronađete jelena skrivenog u šumi, onda ste jedan u milion

Ako za 10 sekundi možete da pronađete jelena skrivenog u šumi, onda ste jedan u milion

Blic pre 17 minuta
Vrela fotke rade Manojlović iz hotelske sobe: Haljina u boji kože nikad kraća, duge noge u prvom planu

Vrela fotke rade Manojlović iz hotelske sobe: Haljina u boji kože nikad kraća, duge noge u prvom planu

Blic pre 12 minuta
"Što se prinove tiče, ja bih što pre": Darko Lazić u "Ceca show" otvoreno o želji za proširenjem porodice: "Mogu ja još, ali…

"Što se prinove tiče, ja bih što pre": Darko Lazić u "Ceca show" otvoreno o želji za proširenjem porodice: "Mogu ja još, ali ne pitam se tu ja"

Blic pre 27 minuta
(Foto) "kriminalac za gaće": Komšinica prijavila ženu jer je sušila veš na terasi, posle 3 dana stigla joj kazna: "Ružno…

(Foto) "kriminalac za gaće": Komšinica prijavila ženu jer je sušila veš na terasi, posle 3 dana stigla joj kazna: "Ružno izgleda kada pogleda dole"

Blic pre 52 minuta
Snimila se u šetnji, a grudi samo sevaju: Indi provocira u uskoj majici, a ovaj kadar najviše prija muškim očima (foto)

Snimila se u šetnji, a grudi samo sevaju: Indi provocira u uskoj majici, a ovaj kadar najviše prija muškim očima (foto)

Blic pre 1 sat