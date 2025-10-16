"Bojim se da se ista stvar ne ponovi": Majka devojčice koju su pokušala da otmu dva Albanca: Ne mogu da verujem da su napadači pušteni da se brane sa slobode!

Blic pre 7 sati
"Bojim se da se ista stvar ne ponovi": Majka devojčice koju su pokušala da otmu dva Albanca: Ne mogu da verujem da su napadači…

Osnovno tužilaštvo u Severnoj Mitrovici preinačilo je delo pokušaja otmice u napad na šesnaestogodišnju devojčicu iz Malog Zvečana, koji se dogodio u petak, a dvojica osumnjičenih Albanaca puštena su na slobodu, izjavila je za Kosovo onlajn majka devojčice Snežana Stevanović.

Prema njenim rečima, krivično delo koje im je prvo stavljano na teret "pokušaj otmice" preinačeno je u "napad", a osumnjičenima je izrečena zabrana prilaska. Napominje da je ona o promeni kvalifikacije dela saznala iz medija, zbog čega je, kaže, i dalje u šoku. - Niko nas nije obavestio da je delo preinačeno, ni iz policije ni iz tužilaštva. Kada sam to videla u medijima, bila sam u šoku. Pozvala sam inspektora čiji broj sam sačuvala kada sam mu slala snimke
