Italija zaustavila izručenje: Ukrajinski državljanin osumnjičen za napad na "Severni tok" ostaje u pritvoru

Ukrajinac osumnjičen za koordinaciju napada na gasovod "Severni tok" 2022. godine za sada neće biti izručen nemačkim vlastima, nakon što je najviši italijanski sud danas prihvatio žalbu odbrane, saopštio je njegov advokat.

Muškarac, identifikovan kao Serhij K. uhapšen je u avgustu u blizini italijanskog grada Riminija po evropskom nalogu za hapšenje zbog eksplozije koje su oštetile gasovode u Baltičkom moru kojima je ruski gas stizao u Nemačku, preneo je Rojters. Kasacioni sud Italije, najviša sudska instanca u zemlji, prihvatio je argumente odbrane da je došlo do "nepravilne pravne kvalifikacije činjenica na kojima se zasniva evropski nalog za hapšenje", izjavio je advokat Nikola