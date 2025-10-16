(Mape) šok preokret u oktobru! Nestvaran povratak leta, afrički vazduh donosi +25 stepeni! Zahlađenje će nam posle pasti teže nego ikad!

Miholjsko leto, najavljeno za period druge dekade oktobra, kada smo ga očekivali, definitivno je "otkazano", i sa maksimalnih 20 stepeni nalazimo se u periodu takozvane Miholjske jeseni. Ali! Prema najnovijoj prognozi pojedinih meteoroloških modela, postoji velika šansa da maksimalna temperatura vazduha u trećoj dekadi dostigne 25 stepeni, lokalno i stepen, dva više.

Meteorolog Ivan Ristić kaže za “Blic” da su se na mapi srednjoročnog ECMWF modela vratile nijanse crvene boje, da trenutno deluje da se afrički vazduh ponovo budi nakon mesec dana pauze i da će zahvatiti veći deo Evrope uključujući našu zemlju. - Početkom meseca na mapama se isticala plava boja, odnosno, zahlađenje. Prvi put se pojavljuje da će od 20 – 21. oktobra doći do porasta temperatura. Očekujem da temperature budu preko 20 stepeni i stabilizaciju vremena. Da
