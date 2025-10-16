Rajaner smanjio kapacite ka Nemačkoj za 800.000 sedišta zbog spora oko poreza
Irska niskobudžetna kompanija Rajaner saopštila je danas da je smanjila kapacitete zimskih letova prema Berlinu i drugim nemačkim gradovima za 800.000 sedišta zbog spora sa nemačkom vladom oko poreza na avio-saobraćaj i troškova pristupa aerodromima.
Kako se navodi, Rajaner je k otkazao 24 linije ka devet aerodroma, uključujući Hamburg, dok će letovi ka Dortmundu, Drezdenu i Lajpcigu nadalje biti obustavljeni. Kompanija je pozvala nemačku vladu da smanji troškove kontrole vazdušnog saobraćaja, aerodromske takse i sigurnosne naknade i kao pozitivan primer istakla Švedsku i Mađarsku, gde se takvi porezi ukidaju, prenosi Blumberg, - Veoma je razočaravajuće što novoizabrana nemačka vlada već nije ispunila obećanje