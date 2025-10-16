Rajaner smanjio kapacite ka Nemačkoj za 800.000 sedišta zbog spora oko poreza

Blic pre 45 minuta
Rajaner smanjio kapacite ka Nemačkoj za 800.000 sedišta zbog spora oko poreza

Irska niskobudžetna kompanija Rajaner saopštila je danas da je smanjila kapacitete zimskih letova prema Berlinu i drugim nemačkim gradovima za 800.000 sedišta zbog spora sa nemačkom vladom oko poreza na avio-saobraćaj i troškova pristupa aerodromima.

Kako se navodi, Rajaner je k otkazao 24 linije ka devet aerodroma, uključujući Hamburg, dok će letovi ka Dortmundu, Drezdenu i Lajpcigu nadalje biti obustavljeni. Kompanija je pozvala nemačku vladu da smanji troškove kontrole vazdušnog saobraćaja, aerodromske takse i sigurnosne naknade i kao pozitivan primer istakla Švedsku i Mađarsku, gde se takvi porezi ukidaju, prenosi Blumberg, - Veoma je razočaravajuće što novoizabrana nemačka vlada već nije ispunila obećanje
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Rajaner smanjio kapacite ka Nemačkoj za 800.000 sedišta zbog spora oko poreza

Rajaner smanjio kapacite ka Nemačkoj za 800.000 sedišta zbog spora oko poreza

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezAerodromIrskaNemačkaBerlinHamburgŠvedskaRajanerMađarska

Ekonomija, najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,1809 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1809 dinara

RTV pre 15 minuta
Rajaner smanjio kapacite ka Nemačkoj za 800.000 sedišta zbog spora oko poreza

Rajaner smanjio kapacite ka Nemačkoj za 800.000 sedišta zbog spora oko poreza

Blic pre 45 minuta
Srednji kurs dinara za evro u četvrtak 117,1809 dinara

Srednji kurs dinara za evro u četvrtak 117,1809 dinara

Politika pre 1 sat
Rajaner smanjio kapacite ka Nemačkoj za 800.000 sedišta zbog spora oko poreza

Rajaner smanjio kapacite ka Nemačkoj za 800.000 sedišta zbog spora oko poreza

Kurir pre 1 sat
Opšta navala na drva, zalihe na minimumu, mogu da poskupe? Ovo ne pamte ni kupci ni prodavci

Opšta navala na drva, zalihe na minimumu, mogu da poskupe? Ovo ne pamte ni kupci ni prodavci

Alo pre 1 sat