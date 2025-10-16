Robert Fico šokira: "Ne zanimaju me sankcije Rusiji, EU se krije iza Ukrajine da zataška sopstvene greške"

Blic pre 1 sat
Robert Fico šokira: "Ne zanimaju me sankcije Rusiji, EU se krije iza Ukrajine da zataška sopstvene greške"

Slovački premijer Robert Fico poručio je danas, nakon telefonskog razgovora sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, da ga "ne zanima" uvođenje novih sankcija Rusiji i istakao da Evropska unija prvenstveno treba da reši problem cene energenata i nekonkurentne privrede.

"Sve sam uvereniji da stalnim raspravama o Ukrajini EU prikriva sopstvenu nesposobnost da se suoči s ključnim izazovima i problemima", napisao je Fico na društvenoj mreži Iks. Kako je naveo, tokom razgovora sa Koštom izrazio je "zaprepašćenje" što se rat u Ukrajini tretira kao "prioritetna tema" na predstojećem samitu lidera EU u Briselu, preneo je Euraktiv. "Više puta sam podsetio Koštu da me ne interesuju novi paketi sankcija protiv Rusije dok ne vidim da se u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Slovački premijer Fico: Ne zanimaju me nove sankcije Rusiji dok EU ne reši svoje ekonomske probleme

Slovački premijer Fico: Ne zanimaju me nove sankcije Rusiji dok EU ne reši svoje ekonomske probleme

Kurir pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaBriselEURusija

Svet, najnovije vesti »

Tajani: Italija je spremna da pošalje trupe u Pojas Gaze

Tajani: Italija je spremna da pošalje trupe u Pojas Gaze

Blic pre 57 minuta
Dao zeleno svetlo: Tramp potvrdio da je ovlastio CIA da sprovodi tajne operacije u Venecueli

Dao zeleno svetlo: Tramp potvrdio da je ovlastio CIA da sprovodi tajne operacije u Venecueli

Blic pre 17 minuta
Flečer: Gazi je potrebno značajno povećanje humanitarne pomoći

Flečer: Gazi je potrebno značajno povećanje humanitarne pomoći

Blic pre 12 minuta
Zatvorena vrata i otrovni gas uzrok smrti u požaru u fabrici u Bangladešu: Najmanje 16 ljudi poginulo

Zatvorena vrata i otrovni gas uzrok smrti u požaru u fabrici u Bangladešu: Najmanje 16 ljudi poginulo

Blic pre 47 minuta
Tragedija u indiji: 20 ljudi izgorelo u autobusu u kom je izbio požar

Tragedija u indiji: 20 ljudi izgorelo u autobusu u kom je izbio požar

Kurir pre 52 minuta