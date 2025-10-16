Robert Fico šokira: "Ne zanimaju me sankcije Rusiji, EU se krije iza Ukrajine da zataška sopstvene greške"

Slovački premijer Robert Fico poručio je danas, nakon telefonskog razgovora sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, da ga "ne zanima" uvođenje novih sankcija Rusiji i istakao da Evropska unija prvenstveno treba da reši problem cene energenata i nekonkurentne privrede.

"Sve sam uvereniji da stalnim raspravama o Ukrajini EU prikriva sopstvenu nesposobnost da se suoči s ključnim izazovima i problemima", napisao je Fico na društvenoj mreži Iks. Kako je naveo, tokom razgovora sa Koštom izrazio je "zaprepašćenje" što se rat u Ukrajini tretira kao "prioritetna tema" na predstojećem samitu lidera EU u Briselu, preneo je Euraktiv. "Više puta sam podsetio Koštu da me ne interesuju novi paketi sankcija protiv Rusije dok ne vidim da se u