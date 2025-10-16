RHMZ objavio prognozu vremena do 16. novembra

Danas pre 2 sata  |  D. D.
RHMZ objavio prognozu vremena do 16. novembra

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je prognozu vremena za narednih mesec dana.

Najhladniji dan u Srbiji do 16. novembra biće 20. oktobar, kada će na planinama, ali i nekim gradovima najniža temperatura pasti ispod 0, dok će najtoplije biti 26. oktobar. Najviše padavina očekuju se 17. i 18. oktobra. Meteorolozi prognoziraju najpre vremenske oscilacije, a od 26. oktobra sledi konstantan pad temperature. Kako pokazuju podaci iz grafikona mesečne prognoze za Beograd, nakon padavina 17. i 18. oktobra sledi zahlađenje te će u srpskoj prestonici 20.
