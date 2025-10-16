Saša Obradović potvrdio da se traži bek: Izneo i povoljne vesti o povređenoj trojci

Danas pre 25 minuta  |  M. L.
Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović razgovarao je sa novinarima dan pre meča Evrolige sa Realom iz Madrida (petak 19.00).

Strateg crveno-belih je prvo govorio o kadrovskoj situaciji, odnosno o povredama Dobrića, Plavšića i Grejema. – Dan za danom koliko su blizu oporavka, u narednim danima bi mogli da se vrate – izjavio je Obradović. Poslednje informacije glase da bi Ognjen Dobrić i Uroš Plavšić mogli na teren već od sledeće utakmice posle Reala, a Devonte Grejem nešto kasnije. Zvezda razmišlja o dovođenju igrača na poziciji beka, pošto će Ajzea Kenan i Tajson Karter biti duže
