„Trajan mir između Izraela i Palestine, to smo već čuli – a rezultat je bio još više krvi“: Analiza dopisnika Gardijana

Danas pre 24 minuta  |  S. D.
„Trajan mir između Izraela i Palestine, to smo već čuli – a rezultat je bio još više krvi“: Analiza dopisnika Gardijana…

Koja je godina? Predsednik SAD, nakon meseci neizgovorenog ohrabrivanja, konačno je intervenisao da okonča izraelsku vojnu ofanzivu koja je pretvorila delove jednog bliskoistočnog grada u ruševine, ostavljajući hiljade mrtvih i izazivajući globalni bes.

Mesecima je UN nemoćno posmatrao kako izraelski vazdušni napadi i artiljerijska granatiranja razaraju stambene blokove i izbegličke kampove pored Mediterana. Cilj izraelske ofanzive, prema njenom tvorcu, jeste „kraljevstvo terora“, ukazuje u analizi Džejson Berk, međunarodni dopisnik Gardijana, autor više knjige a poslednja nosi naziv „The Revolutionists“. Sada, pod pritiskom Bele kuće, izraelski premijer, desničar sa talentom za populističku retoriku i snažnim
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

"Dovoljna je jedna moja reč da se Izrael vrati na ulice gaze": Tramp zapretio Hamasu i pozvao da poštuju dogovor: Napetost…

"Dovoljna je jedna moja reč da se Izrael vrati na ulice gaze": Tramp zapretio Hamasu i pozvao da poštuju dogovor: Napetost raste u ključnom trenutku za Bliski istok!

Blic pre 59 minuta
Izrael u Gazi dao još 45 tela Palestinaca

Izrael u Gazi dao još 45 tela Palestinaca

Danas pre 1 sat
Hamas tvrdi da je vratio sva tela talaca do kojih je mogao da dođe

Hamas tvrdi da je vratio sva tela talaca do kojih je mogao da dođe

Politika pre 19 minuta
Marvana Bargutija tukli izraelski zatvorski čuvari

Marvana Bargutija tukli izraelski zatvorski čuvari

Politika pre 19 minuta
Hamas tvrdi da je vratio sva tela talaca do kojih je mogao da dođe

Hamas tvrdi da je vratio sva tela talaca do kojih je mogao da dođe

RTV pre 49 minuta
Lavrov otkrio detalje sastanka Putina i Trampa na Aljasci

Lavrov otkrio detalje sastanka Putina i Trampa na Aljasci

RTS pre 53 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izrael zapretio da će prelaz Rafa ostati zatvoren jer Hamas sporo vraća tela talaca

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izrael zapretio da će prelaz Rafa ostati zatvoren jer Hamas sporo vraća tela talaca

Euronews pre 34 minuta

Ključne reči

UNIzraelPalestinaBela kuća

Svet, najnovije vesti »

„Trajan mir između Izraela i Palestine, to smo već čuli – a rezultat je bio još više krvi“: Analiza dopisnika Gardijana…

„Trajan mir između Izraela i Palestine, to smo već čuli – a rezultat je bio još više krvi“: Analiza dopisnika Gardijana

Danas pre 24 minuta
Manekenka (29) ubijena na balkonu, pred očima komšija: Partner (52) se iživljavao nad njom čak i kada se policija provaljivala…

Manekenka (29) ubijena na balkonu, pred očima komšija: Partner (52) se iživljavao nad njom čak i kada se policija provaljivala (video)

Blic pre 4 minuta
Ko je Majkl Randrijanirina, koji je preuzeo poziciju predsednika Madagaskara?

Ko je Majkl Randrijanirina, koji je preuzeo poziciju predsednika Madagaskara?

Danas pre 1 sat
AP: Šefica EK rekla Vučiću da bude konkretan u vezi sa svojim proklamovanim ciljem pridruživanja EU

AP: Šefica EK rekla Vučiću da bude konkretan u vezi sa svojim proklamovanim ciljem pridruživanja EU

Danas pre 1 sat
Nastavlja se obustava rada američke vlade: Senat deveti put nije usvojio zakon o finansiranju

Nastavlja se obustava rada američke vlade: Senat deveti put nije usvojio zakon o finansiranju

Blic pre 39 minuta