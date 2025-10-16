„Trajan mir između Izraela i Palestine, to smo već čuli – a rezultat je bio još više krvi“: Analiza dopisnika Gardijana…

Koja je godina? Predsednik SAD, nakon meseci neizgovorenog ohrabrivanja, konačno je intervenisao da okonča izraelsku vojnu ofanzivu koja je pretvorila delove jednog bliskoistočnog grada u ruševine, ostavljajući hiljade mrtvih i izazivajući globalni bes.

Mesecima je UN nemoćno posmatrao kako izraelski vazdušni napadi i artiljerijska granatiranja razaraju stambene blokove i izbegličke kampove pored Mediterana. Cilj izraelske ofanzive, prema njenom tvorcu, jeste „kraljevstvo terora“, ukazuje u analizi Džejson Berk, međunarodni dopisnik Gardijana, autor više knjige a poslednja nosi naziv „The Revolutionists“. Sada, pod pritiskom Bele kuće, izraelski premijer, desničar sa talentom za populističku retoriku i snažnim