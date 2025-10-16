Realnost ili potcenjivanje Đokovića: Neviđena kvota da Nole pobeđuje Sinera

Najbolji teniser sveta Novak Đoković i Janik Siner ukrstiće rekete u polufinalu egzbicionog turnira Šest kraljeva u Saudijskoj Arabiji.

Kada je reč o predviđanjima ko će pobediti, kladionice su sigurne u trijumf Italijana. Ovako visoka kvota nije bila na Novaka ni na Rolan Garosu dok je Rafael Nadal bio u punoj snazi. Činjenica je da je Đoković na zalasku karijere, pa i pored toga što i dalje ulazi u završnice svih turnira, Siner mu je nepremostiva prepreka već dugo vremena. Zato je na Janika postavljeno samo 1.15, dok je na trijumf najboljeg svih vremena koeficijent vrtoglavih 5.90. Telegraf