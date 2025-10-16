Đoković - Siner: Teniski spektakl u Rijadu! Evo gde možete pratiti milionski duel

Od najnovijeg Hronološki Novak odlično krenuo. Uz jedan izgubljen poen, lako osvaja servis-gem. Novak će prvi servirati! Đoković je izašao na teren na teniskom spektaklu u Rijadu, a publika ga je pozravila gromoglasnim aplauzom. Španski teniser Karlos Alkaraz prvi je finalista turnira "Šest kraljeva slema" pošto je u polufinalu bio bolji od Amerikanca Tejlora Frica sa 6:4, 6:2. Odmah nakon ovog duela na teren izlaze Đoković i Siner. Prvi dan turnira protekao je bez