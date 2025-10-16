Novak nahvalio Sinera i pomenuo kraj karijere: Kao da je voz protutnjao pored mene...

Bolji od njega bio je italijanski teniser Janik Siner posle dva seta - 6:4, 6:2, koji je obezbedio finale turnira u kojem ga čeka Karlos Alkaraz.

Đoković je posle meča izneo svoje utiske. "Iskreno, osećao sam se... Hvala vam, ljudi, na podršci. Prvo, hvala što ste došli u ovolikom broju, kao i prošle godine na turnir Šest kraljeva. Rijad, ti voliš tenis. Volim vas sve." Potom je pohvalio Sinera - Žao mi je što niste videli duži meč danas. Njegova je krivica, nije moja. Pokušao sam. Delovalo je kao da je protutnjao voz. Udarao je lopticu, bio je previše dobar i čestitam mu. Želim mu mnogo sreće u finalu.