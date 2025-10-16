Skariolo zna šta real čeka u Beogradu: Idemo na jedno od najtežih gostovanja, Zvezda je u sjajnoj formi...

Kurir pre 1 sat
Skariolo zna šta real čeka u Beogradu: Idemo na jedno od najtežih gostovanja, Zvezda je u sjajnoj formi...

Svoja očekivanja pred ovaj meč izneo je trener Madriđana Serđo Skariolo. "Idemo na jedno od najtežih gostovanja u Evropi zbog pritiska koji dolazi sa tribina.

Pored toga, Zvezda je u sjajnoj formi. Znamo da nas čeka veoma zahtevna utakmica", poručio je italijanski stručnjak. Raduje ga forma njegovog tima, a pričao je i potrebnom pristupu u Beogradu potrebnom pristupu u Beogradu. "Vidimo napredak na kolektivnom nivou. Moramo da budemo u stanju da ostanemo fokusirani tokom celog meča. Biće i loših perioda, ali moramo da ih svedemo na minimum. Potrebna nam je veća konstantnost, ali to ne znači da protivnici nemaju svoje
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Litvancima se topi sneško: Gudurić o tablu utišao Kaunas!

Litvancima se topi sneško: Gudurić o tablu utišao Kaunas!

Hot sport pre 19 minuta
Gudurić sjajan u Zelenoj šumi

Gudurić sjajan u Zelenoj šumi

Sportski žurnal pre 4 minuta
Ovo je pravi Marko Gudurić! Milano se gostio u Kaunasu!

Ovo je pravi Marko Gudurić! Milano se gostio u Kaunasu!

Sportske.net pre 1 sat
Gudurić pogodio trojku za pobedu Armanija: Žalgiris počeo da pada, Srbin stavio tačku

Gudurić pogodio trojku za pobedu Armanija: Žalgiris počeo da pada, Srbin stavio tačku

Mondo pre 1 sat
Žalgiris ponovo pao posle zvezde: Gudurić i Milano posle nestvarnog preokreta utišali "Zelenu šumu"!

Žalgiris ponovo pao posle zvezde: Gudurić i Milano posle nestvarnog preokreta utišali "Zelenu šumu"!

Kurir pre 44 minuta
Olimpija nadoknadila minus 16 u Kaunasu i prekinula niz poraza

Olimpija nadoknadila minus 16 u Kaunasu i prekinula niz poraza

RTS pre 1 sat
Žalgiris sad zaređao poraze, Gudurić probudio Armani

Žalgiris sad zaređao poraze, Gudurić probudio Armani

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Real MadridKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Novak se ne predaje i želi da se bori sa Sinerom i Alkarazom: „I dalje ću se truditi da ih izazivam“

Novak se ne predaje i želi da se bori sa Sinerom i Alkarazom: „I dalje ću se truditi da ih izazivam“

Danas pre 14 minuta
Zvezda zbog navijača promenila dan igranja evroligaškog meča

Zvezda zbog navijača promenila dan igranja evroligaškog meča

Danas pre 1 sat
Sa Putinom o Ukrajini u Budimpešti: Tramp

Sa Putinom o Ukrajini u Budimpešti: Tramp

Danas pre 1 sat
Novak Đoković nemoćan protiv Janika Sinera

Novak Đoković nemoćan protiv Janika Sinera

Danas pre 44 minuta
Alkaraz čeka boljeg iz duela Đoković – Siner

Alkaraz čeka boljeg iz duela Đoković – Siner

Danas pre 2 sata