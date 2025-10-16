Skariolo zna šta real čeka u Beogradu: Idemo na jedno od najtežih gostovanja, Zvezda je u sjajnoj formi...

Svoja očekivanja pred ovaj meč izneo je trener Madriđana Serđo Skariolo. "Idemo na jedno od najtežih gostovanja u Evropi zbog pritiska koji dolazi sa tribina.

Pored toga, Zvezda je u sjajnoj formi. Znamo da nas čeka veoma zahtevna utakmica", poručio je italijanski stručnjak. Raduje ga forma njegovog tima, a pričao je i potrebnom pristupu u Beogradu potrebnom pristupu u Beogradu. "Vidimo napredak na kolektivnom nivou. Moramo da budemo u stanju da ostanemo fokusirani tokom celog meča. Biće i loših perioda, ali moramo da ih svedemo na minimum. Potrebna nam je veća konstantnost, ali to ne znači da protivnici nemaju svoje