Roditelji "Jovine": Više od 30 učenika se ispisalo iz škole od početka školske godine

N1 Info pre 32 minuta  |  FoNet
Roditelji "Jovine": Više od 30 učenika se ispisalo iz škole od početka školske godine
Roditelji učenika Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu saopštili su danas da se od početka školske godine, prema njihovim saznanjima, više od 30 učenika ispisalo iz te škole. "Veliki broj roditelja je izrazio želju da ispiše svoju decu iz Jovine i upiše u druge novosadske gimnazije, kao i u Matematičku gimnaziju u Beogradu, ali to nije uspeo da učini, jer su odeljenja u ovim školama već dostigla gornje limite kada je reč o broju učenika", saopštili su
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

"Više od 30 đaka napustilo Jovinu gimnaziju, jedno odeljenje želi isto"

"Više od 30 đaka napustilo Jovinu gimnaziju, jedno odeljenje želi isto"

Pravda pre 2 minuta
Roditelji: Više od 30 učenika napustilo Jovinu gimnaziju, čitavo jedno odeljenje želi to isto

Roditelji: Više od 30 učenika napustilo Jovinu gimnaziju, čitavo jedno odeljenje želi to isto

Novi magazin pre 7 minuta
Roditelji: Jovinu gimnaziju napustilo 30 učenika, isto planira još jedno celo odeljenje

Roditelji: Jovinu gimnaziju napustilo 30 učenika, isto planira još jedno celo odeljenje

Radio 021 pre 13 minuta
Roditelji: Više od 30 učenika napustilo Jovinu gimnaziju, još jedno odeljenje želi isto

Roditelji: Više od 30 učenika napustilo Jovinu gimnaziju, još jedno odeljenje želi isto

Nedeljnik pre 24 minuta
Roditelji: Više od 30 učenika napustilo Jovinu gimnaziju, čitavo jedno odeljenje želi to isto

Roditelji: Više od 30 učenika napustilo Jovinu gimnaziju, čitavo jedno odeljenje želi to isto

NIN pre 17 minuta
"Šta je nama Jovina gimnazija?": Marija Vasić obratila se na skupu ispred Mašinske, nakon puštanja na slobodu (VIDEO)

"Šta je nama Jovina gimnazija?": Marija Vasić obratila se na skupu ispred Mašinske, nakon puštanja na slobodu (VIDEO)

Moj Novi Sad pre 12 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadJovan Jovanović Zmaj

Vojvodina, najnovije vesti »

Poslanici Skupštine AP Vojvodine o rebalansu budžeta(RTV1)

Poslanici Skupštine AP Vojvodine o rebalansu budžeta(RTV1)

RTV pre 3 minuta
"Više od 30 đaka napustilo Jovinu gimnaziju, jedno odeljenje želi isto"

"Više od 30 đaka napustilo Jovinu gimnaziju, jedno odeljenje želi isto"

Pravda pre 2 minuta
Roditelji: Više od 30 učenika napustilo Jovinu gimnaziju, čitavo jedno odeljenje želi to isto

Roditelji: Više od 30 učenika napustilo Jovinu gimnaziju, čitavo jedno odeljenje želi to isto

Novi magazin pre 7 minuta
Roditelji "Jovine": Više od 30 učenika se ispisalo iz škole od početka školske godine

Roditelji "Jovine": Više od 30 učenika se ispisalo iz škole od početka školske godine

N1 Info pre 32 minuta
Najavljeno isključenje struje za 17. oktobar

Najavljeno isključenje struje za 17. oktobar

I Love Zrenjanin pre 42 minuta