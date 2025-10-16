Roditelji "Jovine": Više od 30 učenika se ispisalo iz škole od početka školske godine

Roditelji učenika Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu saopštili su danas da se od početka školske godine, prema njihovim saznanjima, više od 30 učenika ispisalo iz te škole. "Veliki broj roditelja je izrazio želju da ispiše svoju decu iz Jovine i upiše u druge novosadske gimnazije, kao i u Matematičku gimnaziju u Beogradu, ali to nije uspeo da učini, jer su odeljenja u ovim školama već dostigla gornje limite kada je reč o broju učenika", saopštili su