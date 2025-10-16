Postupak protiv učenika koji je doneo nož u osnovnu školu

Protiv učenika osmog razreda Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Čačku, koji je doneo nož u školu, biće pokrenut disciplinski postupak, rekao je danas direktor te obrazovne ustanove Milo Ikonić.

On je rekao da je učenik juče doneo nož u školu, da ga je nosio u rancu, ali ga nije koristio i nije bilo incidenata. „Nož je odmah predao nastavniku, pedagogu i razrednom starešini. O svemu su obavešteni policija, tužilaštvo i Školska uprava“, rekao je Ikonić. Direktor je dodao da nije bila ugrožena bezbednost učenika i nastavnika. Pored discipliskog postupka, nad učenikom će biti sproveden i pojačani vaspitni rad u koji su uključeni roditelji, školski pedagog i