Željko Obradović: Moramo da budemo pametniji u napadu

Željko Obradović: Moramo da budemo pametniji u napadu

“Za Baskoniju je važno reći da je tim koji igra u tranziciji, daje i prima veći broj poena.

Skoro svi mogu da šutnu za tri i na skoku su dominantni. Za sutra je važno da imamo dobar pristup utakmici i da igrači shvate da agresivnost mora da bude na najvišem nivou, kao i to da budemo pametniji u napadu”, rekao je Obradović, preneo je klupski sajt. Košarkaši Partizana igraju u petak od 20.45 u Vitoriji protiv Baskonije, utakmicu petog kola Evrolige. U taj duel Partizan ulazi posle poraza od Real Madrida (93:86) u utorak, dok je domaći tim u prethodnom kolu
