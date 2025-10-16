Vremenska prognoza 17. oktobar 2025.

RTS pre 3 sata
Vremenska prognoza 17. oktobar 2025.

Naredni sati donose promenu vremena. Oblaci će noćas zahvatiti jug Srbije, a sutra tokom dana i ostale krajeve, donoseći kišu. Suvo će se zadržati samo na severu Vojvodine. Stiže i malo svežiji vazduh. Ujutru temperatura od 3 stepena do 9 stepeni. Tokom dana od 12 na jugu do 17 stepeni na severu Srbije. U Beogradu oblačno i veći deo dana suvo. Kiša se očekuje tek uveče. Najviša temperatura 16 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 17.10.2025. Petak: Naoblačenje sa kišom koje je zahvatilo južne, tokom prepodneva proširiće se na jugozapadne, centralne i istočne, a u drugom delu dana i na ostale predele Srbije, osim na sever Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Vetar slab promenljiv, u košavskom području slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša dnevna od 12 na jugu do 17
Vreme sutra: Naoblačenje sa kišom, do 17 stepeni

Vesti online pre 50 minuta
Temperatura pada na 0, pa ide na 30 stepeni: Meteorolog Ristić najavljuje haos za vikend

Mondo pre 44 minuta
Konačno petak: U Novom Sadu - biciklistička trka, predstave, žurke

Radio 021 pre 1 sat
Meteorološki džumbus! Ovi delovi Srbije su prvi na udaru kišnih epizoda, temperatura pada na 0, a onda skok do skoro 30…

Blic pre 4 sati
Meteorološki džumbus! Ovi delovi Srbije su prvi na udaru kišnih epizoda, temperatura pada na 0, a onda skok do skoro 30…

Blic pre 4 sati
Poznato kada počinju pljuskovi u Srbiji: Oglasio se RHMZ, objavili prognozu za naredne dane

Mondo pre 3 sata
Stiže zahlađenje i kiša

Ozon press pre 4 sati
Joveva i Brandšteter: Studenti iz Srbije zaslužuju nagradu Saharov

Danas pre 1 sat
Supermen Bačulov u akciji

Danas pre 30 minuta
Gori nisko rastinje kod Rume: Vetar raznosi plamen na sve strane (video)

Blic pre 1 sat
Odvezane ruke policiji od Vidovdana: Od početka protesta nijedan policajac nije odgovarao za brutalnost

Danas pre 1 sat
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 83. kolu?

Danas pre 1 sat