Vremenska prognoza 17. oktobar 2025.

Naredni sati donose promenu vremena. Oblaci će noćas zahvatiti jug Srbije, a sutra tokom dana i ostale krajeve, donoseći kišu. Suvo će se zadržati samo na severu Vojvodine. Stiže i malo svežiji vazduh. Ujutru temperatura od 3 stepena do 9 stepeni. Tokom dana od 12 na jugu do 17 stepeni na severu Srbije. U Beogradu oblačno i veći deo dana suvo. Kiša se očekuje tek uveče. Najviša temperatura 16 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 17.10.2025. Petak: Naoblačenje sa kišom koje je zahvatilo južne, tokom prepodneva proširiće se na jugozapadne, centralne i istočne, a u drugom delu dana i na ostale predele Srbije, osim na sever Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Vetar slab promenljiv, u košavskom području slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša dnevna od 12 na jugu do 17