Kfor: Potvrđujemo izjave tzv. KBS da su greškom skrenuli, spremni smo da odgovorimo

RTV pre 54 minuta  |  RTV
Kfor: Potvrđujemo izjave tzv. KBS da su greškom skrenuli, spremni smo da odgovorimo

KOSOVSKA MITROVICA - Aljbin Kurti je jutros poslao dva kamiona i četiri hamera KBS na sever Kosova i Metohije! Snage KBS poslate su u severno deo Kosovske Mitrovice i snimljene su na ulazu u ovaj grad, u blizini pumpe.

Ovo je direktno kršenje čvrstih garancija NATO-a da snage takozvanih Kosovskih bezbednosnih snaga ne smeju bez dozvole Kfora da kroče na sever KiM. Te pisane garancije je potvrdio i sam Aljbin Kurti, saopštila je Kancelarija za KiM. Tzv. KBS tvrde da su "greškom" došle u severni deo Kosovske Mitrovice Tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) tvrde da su njeni pripadnici danas pre podne "greškom" došli u severni deo Kosovske Mitrovice, gde, kao i na ceo sever KiM,
