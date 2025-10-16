Poslanici nastavljaju razmatranje amandmana na izmene zakona o Ekspu

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Poslanici nastavljaju razmatranje amandmana na izmene zakona o Ekspu

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027.

Sednica će biti nastavljena u 10 časova, a prvi sat poslanici će postavljati pitanja članovima Vlade Srbije. Poslanici su juče završili razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, na Predlog zakona o informacionoj bezbednosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru i na Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Poslanici danas nastavljaju razmatranje amandmana na izmene zakona o Ekspu

Poslanici danas nastavljaju razmatranje amandmana na izmene zakona o Ekspu

Telegraf pre 34 minuta
Skupština nastavlja rad — poslanici razmatraju amandmane na izmene Zakona o Ekspu

Skupština nastavlja rad — poslanici razmatraju amandmane na izmene Zakona o Ekspu

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSkupština SrbijeEXPO

Politika, najnovije vesti »

Vučić danas sa delegacijom Kineskog instituta za međunarodne studije

Vučić danas sa delegacijom Kineskog instituta za međunarodne studije

RTV pre 1 sat
Senke prezimena Savić: Priča o svima nama

Senke prezimena Savić: Priča o svima nama

Vreme pre 9 minuta
Poslanici danas nastavljaju razmatranje amandmana na izmene zakona o Ekspu

Poslanici danas nastavljaju razmatranje amandmana na izmene zakona o Ekspu

Telegraf pre 34 minuta
Vučić danas sa delegacijom Kineskog instituta za međunarodne studije

Vučić danas sa delegacijom Kineskog instituta za međunarodne studije

Telegraf pre 44 minuta
Vrdalama Vučić: Ceh plaća Srbija

Vrdalama Vučić: Ceh plaća Srbija

Vreme pre 1 sat