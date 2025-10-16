Poslanici Skupštine AP Vojvodine o rebalansu budžeta (RTV1)

NOVI SAD - Trinaesta sednica Skupštine AP Vojvodine počela je usvajanjem dnevnog reda, a među tačkama koje su na dnevnom redu najvažnija je predlog rebalansa budžeta Pokrajine.

Osim rebalansa, poslanici Skupštine AP Vojvodine razmatraće i predlog o izmenama kadrovskog plana za ovu godinu, izmenu godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva, kao i fonda za vode. Na dnevnom redu su i izmene programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, predlog o prestanku postojanja Razvojne agencije Vojvodine, izmena odluke o objavljivanju propisa i drugih akata. Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za
