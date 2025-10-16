UKRAJINSKA KRIZA: Šef Pentagona: "Vatrena moć" dolazi u Ukrajinu; Lavrov: Isporuka "tomahavka" veoma opasan korak

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Šef Pentagona: "Vatrena moć" dolazi u Ukrajinu; Lavrov: Isporuka "tomahavka" veoma opasan korak

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.331. dan. Ukrajinske trupe dobiće "vatrenu moć", poručio je šef Pentagona Pit Hegset, ali nije precizirao da li to uključuje i transfer raketa "tomahavk". Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorava da bi isporuka tih raketa Kijevu bila veoma opasan korak i nanela bi ogromnu štetu odnosima Moskve i Vašingtona.

Predsednik Volodimir Zelenski, uoči sutrašnjeg sastanka s američkim liderom Donaldom Trampom u Belog kući, poručuje da je glavni zadatak Ukrajine trenutno povećanje udara dugog dometa na rusku teritoriju. Kaže da potencijal za to postoji, a da su "patrioti" i "tomahavci" sposobni da postave dugoročne temelje za mir. Šef Pentagona Pit Hegset poručuje da "vatrena moć" dolazi u Ukrajinu kroz kupovinu američkog oružja od strane evropskih zemalja. Međutim, nije
