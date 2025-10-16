Madridska kletva i dalje traje

Sportski žurnal pre 1 sat
Partizan stao nadomak preokreta i doživeo osmi uzastopni poraz od Reala, poslednji trijumf, obeležen tučom, „bacio” urok

REAL MADRID – PARTIZAN 93:86 (24:12, 28:21, 23:23, 18:30) Madrid – Dvorana: Movistar arena. Gledalaca: 8.467. Sudija: Mogulkoč, Rižik, Fufis. REAL MADRID: Lajls 17 (5 sk), Kremer, Kampaco 2 (6 as), Okeke 14 (5 sk), Hezonja 12 (5 sk), Maledon 16, Dek 6, Garuba, Fernando 2, Tavares 19 (8 sk), Ljulj 3, Feliz 2. PARTIZAN: K. Džons 10, Murinen, Vašington 11, Osetkovski 11 (6 sk), Bošnjaković, Marinković 13, Pokuševski, Braun 8, Bonga 5, Lakić, Parker 23, T. Džons 5.
Poraz Partizana u Madridu, drugo poluvreme nedovoljno za Real

Danas pre 6 sati
