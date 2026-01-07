Trener Partizana: Dali su nam 54 poena za poluvreme

Šef stručnog štaba Partizana Đoan Penjaroja govorio je posle poraza crno-belih na gostovanju Monaku u sklopu 20. kola, a konačan rezultat u Monte Karlu bio je 101:84.

Španski trener istakao je nezadovoljstvo igrom u prvom poluvremenu govoreći u miks zoni, kao i da nije dovoljno da se igra na tom nivou u Evroligi. „Igrali su bolje od nas, naročito u prvom poluvremenu. Tada se nismo takmičili. Igrali smo mekano, bez energije, dok je Monako igrao lagano i izvanredno šutirao za tri, ali nije moguće da se nadmećemo sa ekipom kao što je Monako, jednom od najbitnijih ekipa u Evroligi, ako ne kontrolišemo defanzivni skok“, počeo je