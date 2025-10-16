Orban: Razgovarao sam s Trampom, pripreme za samit SAD-Rusija su već počele

Sputnik pre 20 minuta
Orban: Razgovarao sam s Trampom, pripreme za samit SAD-Rusija su već počele

Premijer Mađarske Viktor Orban je izjavio da je razgovarao telefonom sa američkim liderom Donaldom Trampom i da su pripreme za rusko-američki samit počele.

Podsetimo, ranije danas telefonom su razgovarali predsednici SAD i Rusije, Tramp i Vladimir Putin. Tramp je posle toga napisao na svojoj društvenoj mreži "Istina" da će se sastati s Putinom u Budimpešti kako bi videli da li mogu da okončaju sukob između Rusije i Ukrajine. Ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ocenio je da je današnji razgovor dvojice lidera "fantastična vest", a da je "još fantastičnije" što će se uskoro sastati u Budimpešti.
Vladimir PutinUkrajinaRusijaBudimpeštaDonald TrampMađarskasvetsadViktor OrbanSamit

