Telegraf pre 44 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Velike vesti za Mercedes, Rasel i Antoneli ostaju!

Britanski vozač Džordž Rasel i Italijan Kimi Antoneli nastupaće i sledeće godine za Mercedes u šampionatu Formule 1, saopštio je danas taj tim.

Direktor Mercedesa Toto Volf izjavio je da su se Rasel i Antoneli pokazali kao dobar par i dodao da je uzbuđen što će oni i sledeće godine biti u timu. - Nismo želeli da žurimo, vodili smo pregovore i da se uverili se da su sve strane zadovoljne. Drago mi je što smo to uradili. Naš fokus je sada na poslednjih šest trka u godini, dok se borimo za drugo mesto u konkurenciji konstruktora, a zatim nastavljamo ka 2026. godini i novoj eri u Formuli 1 - rekao je Volf, a
MercedesFormula 1Nova godina

