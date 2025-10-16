"To je jedna od ideja!" Saša Obradović pred meč Crvena zvezda - Real Madrid

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas u Beogradu da "crveno-beli" ne smeju da dozvole lake poene igračima Reala na predstojećem meču Evrolige.

FOTO: Ata images Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 19 časova u Beogradskoj areni ekipu Reala u petom kolu Evrolige. - Stvari koje nisu dobre nemoguće je popraviti na jednom treningu, možeš samo da imaš informaciju više. Mi smo došli iz škole trenera kada se odigra dobra utakmica samo budi još jače kritički nastrojen, sledeći meč će biti dobar, samo da se ne opustimo. Vremena su se promenila i trebalo bi voditi računa o tom delu rekao je Obradović u