Kako bi Putin mogao da doleti u Budimpeštu: Moguća ruta preko Crnog mora, Turske, Crne Gore i Srbije

Aero.rs pre 4 sati  |  Predrag Vučetić
Kako bi Putin mogao da doleti u Budimpeštu: Moguća ruta preko Crnog mora, Turske, Crne Gore i Srbije

Zbog zabrane preleta nad teritorijama država članica Evropske unije, avion ruskog predsednika Vladimira Putina moraće da izbegne veliki deo evropskog vazdušnog prostora ukoliko zaista poleti ka Mađarskoj na sastanak sa Donaldom Trampom.

Iako tačan plan leta nije objavljen, vojni analitičari u Moskvi i međunarodni avio portali ukazuju na nekoliko realnih opcija – a najverovatnija uključuje prelet preko Crnog mora, Turske, Crne Gore i Srbije. Let od Moskve do Budimpešte direktno bi inače trajao oko dva sata i protezao se na približno 1.500 kilometara. Međutim, zbog zatvorenog EU vazdušnog prostora, Putinov avion Iljušin Il-96 morao bi da se spusti znatno južnije, preko međunarodnih voda Crnog mora i
Ukrajina napala Krim, šta je sve pogođeno; Orban dočekuje Putina uprkos nalogu MKS za njegovo hapšenje

RTS pre 5 minuta
Zelenski stigao u Belu kuću: Tramp ga dočekao ali planira kratak sastanak, odmah posle toga ide na Floridu da igra golf…

Kurir pre 5 minuta
Ukrajina napala krim! Na meti skladišta goriva i vojne infrastrukture

Alo pre 1 sat
Hladan tuš za Zelenskog: Ništa od Ovalne sobe sa Trampom

B92 pre 1 sat
Ukrajina napala Krim: Pogođeno naftno skladište i vojne mete

Večernje novosti pre 1 sat
Ovo je jedina ruta kojom Putin može da stigne do mađarske: Ako odluči da krene, dočekaće ga NATO-ovi lovci

Alo pre 1 sat
EU razjasnila; Da li je Putinu dozvoljen ulazak u Evropu

B92 pre 3 sata
Tramp otkrio kada i gde će se sastati sa Si Đinpingom

Danas pre 40 minuta
U Grčkoj izglasan zakon o mogućnosti 13-časovnog radnog dana

N1 Info pre 20 minuta
"No Kings": Građani SAD protestima pružaju otpor Trampovoj administraciji

N1 Info pre 5 minuta
Smrt osnivača modnog džina Manga možda nije slučajna, da li je sin „pomogao" pad u provaliju

RTS pre 40 minuta
Zelenski stigao u Belu kuću: Tramp ga dočekao ali planira kratak sastanak, odmah posle toga ide na Floridu da igra golf…

Kurir pre 5 minuta