Kako bi Putin mogao da doleti u Budimpeštu: Moguća ruta preko Crnog mora, Turske, Crne Gore i Srbije

Zbog zabrane preleta nad teritorijama država članica Evropske unije, avion ruskog predsednika Vladimira Putina moraće da izbegne veliki deo evropskog vazdušnog prostora ukoliko zaista poleti ka Mađarskoj na sastanak sa Donaldom Trampom.

Iako tačan plan leta nije objavljen, vojni analitičari u Moskvi i međunarodni avio portali ukazuju na nekoliko realnih opcija – a najverovatnija uključuje prelet preko Crnog mora, Turske, Crne Gore i Srbije. Let od Moskve do Budimpešte direktno bi inače trajao oko dva sata i protezao se na približno 1.500 kilometara. Međutim, zbog zatvorenog EU vazdušnog prostora, Putinov avion Iljušin Il-96 morao bi da se spusti znatno južnije, preko međunarodnih voda Crnog mora i