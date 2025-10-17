Đoković: ‘Ništa od penzije, hoću kao Lebron, Ronaldo i Brejdi’

BBC News pre 30 minuta

Reuters Novak Djokovic turned professional in 2003 but has no intention of retirement yet

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da želi da sledi primere sportskih veličina kao što su Lebron Džejms, Kristijano Ronaldo i Tom Brejdi i da igranjem u 40-im godinama života pomogne da se oblikuje budućnost tenisa.

Osvajač 24 grend slem trofeja ima 38 godina, a ove sezone je došao do polufinala na sve četiri najveća turnira - Australijan Openu, Rolan Garosu, Vimbldonu i US Openu

Đoković je u potrazi za još jednim peharom kako bi pretekao Australijanku Margaret Kort i postao čovek sa najviše grend slem trofeja u istoriji tenisa.

Ipak, poslednji grend slem trofej osvojio je 2023. na US Openu kada je imao 36 godina.

Švajcarac Rodžer Federer i Španac Rafael Nadal, najveći Đokovićevi rivali, takođe su imali po 36 godina kada su poslednji put podigli pehar na nekom grend slem turniru.

Ove godine su Španac Karlos Alkaraz i Italijan Janik Siner osvojili po dva grend slema.

Đoković je izgubio od Sinera, drugog na svetskoj rang listi, u polufinalima Vimbldona i Rolan Garosa. Najnoviji poraz od Sinera, Đoković je doživeo 16. oktobra na egzibicionom turnira u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji.

Španac Alkaraz, prvi teniser sveta, porazio ga je ove jeseni u polufinalu US Opena.

Na Australijan openu, Đoković se povukao u polufinalnom meču protiv Nemca Aleksandera Zvereva zbog povrede.

Porazi u polufinalima otvorili su pitanja o njegovoj budućnosti u tenisu.

Đoković je rekao da ne planira odlazak u igračku penziju i da ga inspirišu zvezde iz drugih sportova koje su takođe prkosile godinama da bi ostale na vrhu.

„Dugovečnost je jedna od mojih najvećih motivacija.

„Zaista želim da vidim koliko daleko mogu da stignem. Ako vidite sve svetske sportove, Lebron Džejms je i dalje jak, ima 40 godina, Kristijano Ronaldo, Tom Brejdi su igrali do 40. godine, to je neverovatno.

„Oni me inspirišu.

„U narednih nekoliko godina tenis je sport koji se može značajno transformisati i želim da budem deo te promene.

„Želim da još budem na terenu kada podmladimo naš sport i postavimo novu platformu koja će trajati decenijama koje dolaze.“

Lebron Džejms u decembru puni 41 godinu i još igra košarku za NBA tim Los Anđeles Lejkerse.

Kristijano Ronaldo je u februaru proslavio 40. rođendan, a i dalje igra fudbal za Al Nasr iz Saudijske Arabije.

Tom Brejdi, legenda američkog fudbala, povukao se u 45. godini.

Vodeći igrači svetskog tenisa zalažu sr za veći udeo prihoda od grend slem turnira, dok je Udruženje profesionalnih tenisera - čiji je suosnivač Đoković - početkom godine pokrenulo tužbe protiv teniskih upravnih tela u nastojanju da nametne promene.

Đoković je govorio u Saudijskoj Arabiji na egzibicionom turniru „Šest kraljeva slema“, gde su on i šestostruki šampion velikih turnira Alkaraz automatski ušli polufinale.

Navodno se nudi nagradni fond od 3,83 miliona evra, a neki igrači su verovatno dobili i sedmocifrene iznose za nastup.

Mediji pišu da bi pobednik mogao da ponese kući i do 5,1 miliona dolara.

(BBC News, 10.17.2025)