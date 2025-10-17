BBC vesti na srpskom

Teška saobraćajna nesreća u Sremu: Najmanje troje poginulih, 35 ljudi povređenih

Autobus pun radnika je sleteo sa puta i prevrnuo se, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

BBC News pre 30 minuta
prevrnut autobus
MUP
Nesreća u Sremu desila se u popodnevnim časovima

Najmanje troje ljudi je poginulo, dok je više desetina povređeno kada se prevrnuo autobus pun putnika na putu u Sremu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Autobus je prevozio radnike firme Healthcare iz Rume, kada je na deonici Sremska Mitrovica - Jarak, „iz za sada nepoznatih razloga, sleteo sa puta i prevrnuo se na krov", naveo je MUP.

Vozač autobusa, koje pripada privatnom autoprevozniku Sirmium bus iz Sremske Mitrovice, priveden je i njemu je određeno 48-časovno zadržavanje, prenela je Radio televizija Srbije.

MUP je prvo saopštio da je 80 ljudi prevezeno u bolnicu u Sremskoj Mitrovici radi ukazivanja lekarske pomoći.

U ovoj zdravstvenoj ustanovi zbrinuto je 35 putnika, rekao je Vojislav Mirnić, direktor bolnice, za RTS.

Među zbrinutima, većina je teže povređenih, a jedan pacijent prevezen je u Klinički centar Vojvodine, objasnio je.

Policija, vatrogasci i medicinski radnici ukazuju pomoć povređenima
MUP
Policija, vatrogasci i medicinski radnici ukazuju pomoć povređenima

Posle nesreće na lice mesta su izašli Hitna pomoć, policija i tužilac, naveo je MUP.

Saobraćaj je bio prekinut na deonici gde se desila nesreća i formirale su se kolone vozila, videlo se na fotografijama koje je na Instagramu objavio lokalni mediji Moj grad Sremska Mitrovica.

Pomoć povređenima pored Hitne pomoći Sremske Mitrovice pružali su i saniteti iz okolnih gradova, dok su pojedini putnici u bolnicu prevezeni i privatnim vozilima, piše ovaj mediji.

Fabrika Healthcare Ruma bavi se proizvodnjom memorijske pene i otvorena je 2015. godine

https://www.instagram.com/p/DP6XkH-CGkq/

(BBC News, 10.17.2025)

