Teška saobraćajna nesreća u Sremu: Najmanje troje poginulih, 35 ljudi povređenih
Autobus pun radnika je sleteo sa puta i prevrnuo se, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Najmanje troje ljudi je poginulo, dok je više desetina povređeno kada se prevrnuo autobus pun putnika na putu u Sremu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Autobus je prevozio radnike firme Healthcare iz Rume, kada je na deonici Sremska Mitrovica - Jarak, „iz za sada nepoznatih razloga, sleteo sa puta i prevrnuo se na krov", naveo je MUP.
Vozač autobusa, koje pripada privatnom autoprevozniku Sirmium bus iz Sremske Mitrovice, priveden je i njemu je određeno 48-časovno zadržavanje, prenela je Radio televizija Srbije.
MUP je prvo saopštio da je 80 ljudi prevezeno u bolnicu u Sremskoj Mitrovici radi ukazivanja lekarske pomoći.
U ovoj zdravstvenoj ustanovi zbrinuto je 35 putnika, rekao je Vojislav Mirnić, direktor bolnice, za RTS.
Među zbrinutima, većina je teže povređenih, a jedan pacijent prevezen je u Klinički centar Vojvodine, objasnio je.
Posle nesreće na lice mesta su izašli Hitna pomoć, policija i tužilac, naveo je MUP.
Saobraćaj je bio prekinut na deonici gde se desila nesreća i formirale su se kolone vozila, videlo se na fotografijama koje je na Instagramu objavio lokalni mediji Moj grad Sremska Mitrovica.
Pomoć povređenima pored Hitne pomoći Sremske Mitrovice pružali su i saniteti iz okolnih gradova, dok su pojedini putnici u bolnicu prevezeni i privatnim vozilima, piše ovaj mediji.
Fabrika Healthcare Ruma bavi se proizvodnjom memorijske pene i otvorena je 2015. godine
https://www.instagram.com/p/DP6XkH-CGkq/
(BBC News, 10.17.2025)