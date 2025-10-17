BBC vesti na srpskom

Teška saobraćajna nesreća u Sremu: Najmanje troje poginulih, 35 povređenih

Autobus pun radnika je sleteo sa puta i prevrnuo se, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

BBC News pre 18 minuta
prevrnut autobus
MUP
Nesreća u Sremu desila se u popodnevnim časovima

Najmanje troje ljudi je poginulo, dok je više desetina povređeno kada se prevrnuo autobus pun putnika na putu u Sremu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Autobus je prevozio radnike firme Healthcare iz Rume, kada je na deonici Sremska Mitrovica - Jarak, „iz za sada nepoznatih razloga, sleteo sa puta i prevrnuo se na krov", naveo je MUP.

Vozač autobusa privatnog autoprevoznika Sirmium bus iz Sremske Mitrovice, uhapšen je zbog sumnje da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, saopštila je policija.

MUP je prvo naveo da je 80 ljudi prevezeno u bolnicu u Sremskoj Mitrovici radi ukazivanja lekarske pomoći.

U ovoj zdravstvenoj ustanovi zbrinuto je 35 putnika, rekao je Vojislav Mirnić, direktor bolnice, za RTS.

Među zbrinutima, većina je teže povređenih, a jedan pacijent prevezen je u Klinički centar Vojvodine, dodao je.

Policija, vatrogasci i medicinski radnici ukazuju pomoć povređenima
MUP
Policija, vatrogasci i medicinski radnici ukazuju pomoć povređenima

U prethodne dve godine utvrdilo preko 60 neispravnosti u radu Sirmium bus zbog čega su predate prekršajne prijave nadležnom sudu, saopštio je MUP.

Saobraćaj je bio prekinut na deonici gde se desila nesreća i formirale su se kolone vozila, videlo se na fotografijama koje je na Instagramu objavio lokalni mediji Moj grad Sremska Mitrovica.

Pomoć povređenima pored Hitne pomoći Sremske Mitrovice pružali su i saniteti iz okolnih gradova, dok su pojedini putnici u bolnicu prevezeni i privatnim vozilima, piše ovaj mediji.

Fabrika Healthcare Ruma bavi se proizvodnjom memorijske pene i otvorena je 2015. godine

https://www.instagram.com/p/DP6XkH-CGkq/

(BBC News, 10.17.2025)

Ključne reči

Sremska MitrovicaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPsaobraćajna nesreća

