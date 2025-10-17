MUP: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Beogradu na vodi

Prilikom hapšenja, kod Đ. Z. su pronađena dva pištolja s metkom u cevi i ličnu kartu za koju se sumnja da je falsifikovana.

Njemu se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela teško ubistvo. "Policijski službenici su u službene prostorije doveli još jednu osobu prema kojoj je postupanje u toku", piše u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.