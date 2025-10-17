MUP: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Beogradu na vodi

Beta pre 38 minuta

 Policija u Beogradu uhapila je Đ.Z. (21) zbog sumnje da je sinoć oko 23.15 časova u naselju Beograd na vodi ubio muškarca čiji se identitet utvrđuje, saopšteno je danas.
 

Prilikom hapšenja, kod Đ. Z. su pronađena dva pištolja s metkom u cevi i ličnu kartu za koju se sumnja da je falsifikovana.

Njemu se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela teško ubistvo. "Policijski službenici su u službene prostorije doveli još jednu osobu prema kojoj je postupanje u toku", piše u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

 
 
 
 Hitna pomoć: Muškarac (35) ubijen u pucnjavi u Beogradu na vodi
 
 
 Muškarac (35) ubijen je u pucnjavi noćas u naselju Beograd na vodi, saopštili su iz beogradske službe Hitne pomoći.

Kako su naveli, dve osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nezgode i one su zbrinute na licu mesta.

Ekipe te službe intervenisale su 92 puta u toku noći, od čega je 14 intervencija bilo na javnim mestima, prenela je Radio-televizija Srbije.

Dežurne zdravstvene ustanove u Beogradu danas su Urgentni centar, Kliničko-bolnički centar (KBC) Zvezdara, KBC Bežanijska kosa i Institut za majku i dete.

(Beta, 17.10.2025)

