MUP: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Beogradu na vodi
Prilikom hapšenja, kod Đ. Z. su pronađena dva pištolja s metkom u cevi i ličnu kartu za koju se sumnja da je falsifikovana.
Njemu se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela teško ubistvo. "Policijski službenici su u službene prostorije doveli još jednu osobu prema kojoj je postupanje u toku", piše u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Kako su naveli, dve osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nezgode i one su zbrinute na licu mesta.
Ekipe te službe intervenisale su 92 puta u toku noći, od čega je 14 intervencija bilo na javnim mestima, prenela je Radio-televizija Srbije.
Dežurne zdravstvene ustanove u Beogradu danas su Urgentni centar, Kliničko-bolnički centar (KBC) Zvezdara, KBC Bežanijska kosa i Institut za majku i dete.
(Beta, 17.10.2025)