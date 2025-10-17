Prevrnuo se autobus s radnicima na putu Sremska Mitrovica - Jarak, dvoje mrtvih

Beta pre 39 minuta

Dve osobe su poginule danas oko 14.45 časova na putu Sremska Mitrovica - Jarak, gde je autobus firme "Sirmium bus" koji je prevozio radnike firme "Heltcare", iz za sada nepoznatih razloga sleteo s puta i prevrnuo se na krov, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Još oko 80 lica prevezeno je u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica radi ukazivanja lekarske pomoći.

Na mestu udesa su policije i Hitna pomoć i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, u toku su zbrinjavanje povređenih i uviđaj, navedeno je u saopštenju.

(Beta, 17.10.2025)

