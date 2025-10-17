Vučić: Fruškogorski koridor će biti završen 2027.

Beta pre 38 minuta

Fruškogorski koridor će biti završen 2027. godine, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji prisustvuje probijanju prve cevi tunela "Iriški venac", na trasi te saobraćajnice.

Dužina dvocevnog tunela je 3,5 kilometara, a spajaće Novi Sad i Petrovaradin, sa autoputevima Beograd-Šid i Beograd-Šabac-Loznica.

Probijanje druge cevi je najavljeno za sledeći mesec, a kada i to bude učinjeno, tunel "Iriški venac" biće najduži u Srbiji.

Vučić prisustvuje probijanju desne tunelske cevi u dužini od 1,3 metra.

Brza saobraćajnica Novi Sad - Ruma duga je 44,41 kilometara, a njena izgradnja je počela 1. maja 2021. godine, kada je planirano da radovi budu završeni za tri godine.

Saobraćajnica će imati četiri trake od po tri i po metra, bez zaustavnih traka, i spajaće autoputeve ka Šidu i Subotici.

Vrednost projekta je procenjena na 606 miliona evra, a glavni izvođač radova je kineska kompanija CRBC.

