Otkriveno ko je vlasnik zapaljenog vozila na Karaburmi: Ima dosije, u gluvo doba mu bačena bomba na automobil, kamere sve snimile

Vozilo marke "fiat" zapaljeno je rano jutros, oko 4 časa, u Ulici Milice Janković na Karaburmi, u beogradskoj opštini Palilula.

Sumnja se da je na njega neko bacio eksplozivnu napravu. Automobil "fiat" je u potpunosti izgoreo, srećom povređenih nema. Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je da se vatra proširi na druga vozila i objekte. O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo. Vlasnik vozila je dvadesetosmogodišnji muškarac koji ima dosije, i već je bio na radaru policije zbog sitnih krivičnih dela, piše Kurir. Kako se saznaje, kamere su snimile muškarca koji na vozilo baca nešto nalik