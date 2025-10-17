Putin obrlatio Trampa! Izveo "manevar" zbog kojeg je Zelenski u gotovo bezizlaznoj situaciji: Ukrajinski lider ima jednu šansu da povrati kontrolu

U diplomatiji je tajming sve, a čini se da je Kremlj savršeno tempirao svoj najnoviji, dugi telefonski razgovor sa Belom kućom - osmi u poslednjih osam meseci, piše "Si-En-En".

Dok se predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp spremao da se sastane sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim u Vašingtonu, i javno razmatrao rizike eventualnog snabdevanja Kijeva krstarećim raketama dugog dometa "tomahavk", ruski zvaničnici su razgovor koji su sami inicirali opisali kao "pozitivan i produktivan", i dodali da je "održan u atmosferi poverenja". U stvarnosti, to je bio gotovo dvoipočasovni pokušaj predsednika Vladimira Putina da u