Beogradska filharmonija, Karlo Ponti i Strahinja Mitrović otvorili 57. BEMUS

Koncertom Beogradske filharmonije sa dirigentom Karlom Pontijem i solistom Strahinjom Mitrovićem večeras su otvorene 57.

Beogradske muzičke svečanosti (BEMUS). Filharmonija, Ponti i Mitrović nastupili su u Kolarčevoj zadužbini sa programom italijanskih kompozitora Đakoma Pučinija i Nina Rote. Orkestar je izveo Pučinijev „imfonijski preludijum“, kao i Rotinu svitu „La strada“ iz istoimenog filma Federika Felinija, dok je Mitrović nastupio sa „Koncertantnim divertimentom“ za kontrabas i orkestar istog kompozitora. Fokus ovogodišnjeg festivala je na žičanim instrumentima i delima