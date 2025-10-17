uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Kac naredio IDF-u da postavi fizičke markere duž granice "žute linije" u Gazi

Euronews pre 20 minuta  |  Autor: Guardian, BBC, Tanjug
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će Izrael ostvariti sve ciljeve rata u Gazi, dok je predsednik SAD Donald Tramp poručio da postoji mogućnost američkog uključivanja u sukob protiv Hamasa ukoliko palestinska militantna grupa nastavi sa napadima u Pojasu Gaze.

Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić ocenio je u autorskom tekstu za "Jerusalem Post" da Srbija, uprkos rastu globalnog antisemitizma, produbljuje trgovinske, turističke i kulturne veze s Izraelom i time se izdvaja kao jedna od retkih zemalja koje ga otvoreno podržavaju. Ključni događaji: Tramp: Ako Hamas nastavi da ubija ljude u Gazi moraćemo da uđemo i pobijemo ih Nikolić: Dok globalni antisemitizam raste, Srbija sa Izraelom produbljuje veze
