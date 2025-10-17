Gaza: Koliko je realno razoružavanje Hamasa?

Po volji mnogih država, Hamas treba da bude razoružan i depolitizovan. Ipak, on je i dalje prisutan u Pojasu Gaze i vodi krvave borbe za vlast sa suparničkim klanovima i grupama. Tramp je sada Hamasu zapretio - smrću.

Predsednik SAD Donald Tramp upozorio je u četvrtak (16.10) Hamas napisavši na svojoj društvenoj mreži Truth Social: „Ako Hamas nastavi da ubija ljude u Gazi — što nije bio deo sporazuma — nećemo imati izbora osim da uđemo i ubijemo ih.“ Ova mračna pretnja usledila je nakon što je Tramp ranije umanjivao značaj unutrašnjeg nasilja u pojasu Gaze od kada je na snagu stupio prekid vatre. Tramp je u utorak rekao da je Hamas „istrebio par bandi koje su bile veoma loše.