Gaza: Koliko je realno razoružavanje Hamasa?

Dojče vele pre 55 minuta
Po volji mnogih država, Hamas treba da bude razoružan i depolitizovan. Ipak, on je i dalje prisutan u Pojasu Gaze i vodi krvave borbe za vlast sa suparničkim klanovima i grupama. Tramp je sada Hamasu zapretio - smrću.

Predsednik SAD Donald Tramp upozorio je u četvrtak (16.10) Hamas napisavši na svojoj društvenoj mreži Truth Social: „Ako Hamas nastavi da ubija ljude u Gazi — što nije bio deo sporazuma — nećemo imati izbora osim da uđemo i ubijemo ih.“ Ova mračna pretnja usledila je nakon što je Tramp ranije umanjivao značaj unutrašnjeg nasilja u pojasu Gaze od kada je na snagu stupio prekid vatre. Tramp je u utorak rekao da je Hamas „istrebio par bandi koje su bile veoma loše.
Drugi samit Trampa i Putina o Ukrajini biće u Budimpešti

Dojče vele pre 1 sat
"Nećemo imati drugog izbora": Tramp: Ako Hamas nastavi da ubija ljude u Gazi moraćemo da uđemo i pobijemo ih

Blic pre 6 sati
Sa Putinom o Ukrajini u Budimpešti: Tramp

Danas pre 7 sati
