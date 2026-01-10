Problematični momak na mestu gde karijere odlaze da umru

Dolazak Treja Janga možda bi mogla da bude prva domina koja će pokrenuti usnule Vizardse

Kada je najpoznatiji NBA insajder Šems Čaranija, u narodu odmilja poznat kao „Šemso“, pre neki dan objavio vest kako je „Vašington na samom vrhu spiska željenih destinacija Treja Janga“, imao sam jednako čudnu reakciju kao i svi ostali koji su to pročitali. Ne, nije me iznenadila želja Atlante da se ratosilja svog problematičnog ol-star plejmejkera – svi smo bili manje-više upućeni u činjenicu da je tu „pukla tikva“ i da je kovrdžavi bek na izlaznim vratima.