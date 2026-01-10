Problematični momak na mestu gde karijere odlaze da umru

Velike priče pre 37 minuta  |  Piše Miloš Jovanović
Problematični momak na mestu gde karijere odlaze da umru

Dolazak Treja Janga možda bi mogla da bude prva domina koja će pokrenuti usnule Vizardse

Kada je najpoznatiji NBA insajder Šems Čaranija, u narodu odmilja poznat kao „Šemso“, pre neki dan objavio vest kako je „Vašington na samom vrhu spiska željenih destinacija Treja Janga“, imao sam jednako čudnu reakciju kao i svi ostali koji su to pročitali. Ne, nije me iznenadila želja Atlante da se ratosilja svog problematičnog ol-star plejmejkera – svi smo bili manje-više upućeni u činjenicu da je tu „pukla tikva“ i da je kovrdžavi bek na izlaznim vratima.
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Zvanično! Atlanta trejdovala Trej Janga - evo gde nastavlja karijeru!

Zvanično! Atlanta trejdovala Trej Janga - evo gde nastavlja karijeru!

Kurir pre 1 dan
Ko je ''pokvario'' Kamerona Pejna?

Ko je ''pokvario'' Kamerona Pejna?

Sportske.net pre 6 sati
Čikago spreman na rizik: Stiže Zajon Vilijamson?

Čikago spreman na rizik: Stiže Zajon Vilijamson?

B92 pre 5 sati
Dragan Jakovljević: "Partizanu da bude ambicija da dobije samo Zvezdu? To može i sa manje novca"

Dragan Jakovljević: "Partizanu da bude ambicija da dobije samo Zvezdu? To može i sa manje novca"

Telegraf pre 6 sati
Partizan u Barseloni doživeo šesti poraz u nizu

Partizan u Barseloni doživeo šesti poraz u nizu

RTV pre 6 sati
Poraz Partizana u Barseloni, šesti uzastopni u Evroligi

Poraz Partizana u Barseloni, šesti uzastopni u Evroligi

Radio sto plus pre 6 sati
TVITOVI - Nova strepnja, hoće li Partizan ikoga više pobediti do kraja sezone u Evroligi?

TVITOVI - Nova strepnja, hoće li Partizan ikoga više pobediti do kraja sezone u Evroligi?

Sportske.net pre 7 sati

Ključne reči

NBAVašingtonInsajder

Sport, najnovije vesti »

Problematični momak na mestu gde karijere odlaze da umru

Problematični momak na mestu gde karijere odlaze da umru

Velike priče pre 37 minuta
Bivši fudbaler Zvezde oblači crno-beli dres! Cena je visoka, šta će na ovo reći grobari?!

Bivši fudbaler Zvezde oblači crno-beli dres! Cena je visoka, šta će na ovo reći grobari?!

Kurir pre 7 minuta
Nišlije se pojačale: Mustafa i Jokić novi fudbaleri Radničkog

Nišlije se pojačale: Mustafa i Jokić novi fudbaleri Radničkog

Kurir pre 1 sat
Obrukao se za sve pare! Fudbaler Milana imao pred sobom prazan gol, pogledajte šta je uradio! (video)

Obrukao se za sve pare! Fudbaler Milana imao pred sobom prazan gol, pogledajte šta je uradio! (video)

Kurir pre 1 sat
Nova provera crveno-belih: Evo gde možete da gledate utakmicu Crvena zvezda - Arau

Nova provera crveno-belih: Evo gde možete da gledate utakmicu Crvena zvezda - Arau

Kurir pre 2 sata