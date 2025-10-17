Derbi u Čairu: KK Niš dočekuje neporaženu Kolubaru

Gradski portal 018 pre 53 minuta  |  redakcija GP018
Derbi u Čairu: KK Niš dočekuje neporaženu Kolubaru

Košarkaši Niša dočekuju Kolubaru iz Lazarevca u derbiju četvrtog kola Druge muške lige Srbije, u meču koji bi mogao da odredi tok sezone za oba tima.

Utakmica se igra u subotu, 18. oktobra, od 14 časova u hali „Čair“. Ekipa Niša u ovaj duel ulazi sa skorom 2:1, nakon poraza u prošlom kolu u komšijskom derbiju od Pirota (88:84). Iako su igrali na domaćem terenu, izabranici trenera Milana Josića nisu uspeli da slave nakon velike drame i dva produžetka, pa sada žele da se vrate na pobednički kolosek pred svojim navijačima. Sa druge strane, Kolubara je sezonu započela odlično – neporažena je posle tri kola, a u
