(Foto ubod) zvezda ne poznaje meridijane: Brazilac koga delije obožavaju došao da podrži košarkašku sekciju!

Brazil i Zvezda postaju sinonimi! Crvena zvezda će u okviru 5. kola Evrolige na svom parketu dočekati Real Madrid, tim koji ove sezone može da pobedi, ali i da izgubi od svakoga.

Crveno-beli se nalaze u odličnoj formi jer iza sebe imaju seriju od dve uzastopne pobede i puni samopouzdanja dočekuju evropskog šampiona, iako su desetkovani povredama. Sa druge strane, Real Madrid je u prošlom kolu savladao Partizan u Madridu i pokazao da, uprkos oscilacijama, i dalje poseduje ogromno iskustvo i kvalitet. Posebnu pažnju izazvao je gest golmana fudbalskog kluba Crvena zvezda, Mateuša, koji se pojavio u prvim redovima dvorane kako bi bodrio svoje