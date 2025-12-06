Biti ili ne biti meč za Srbiju na Svetskom prvenstvu

Vesti online pre 33 minuta  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Biti ili ne biti meč za Srbiju na Svetskom prvenstvu

Rukometašice Srbije igraju protiv selekcije Crne Gore u subotu od 15.30 odlučujući meč za plasman u četvrtfinale na Svetskom prvenstvu.

Posle iznenađujućeg remija sa Farskim ostrvima, Srbija je zakomplikovala put ka četvrtfinalu, ali dobra vest je da i dalje sve zavisi od naših rukometašica. Srbija će direktan plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva obezbediti u dva slučaja, ako pobedi Crnu Goru ili odigra nerešeno sa tim protivnicama u meču koji se igra u subotu od 15.30. Čak i slučaju poraza srpske rukometašice mogu da izbore prolaz dalje, ali ukoliko dođe do toga moraće da se poklopi još
