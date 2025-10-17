Nova vlada uvodi vanredno stanje, moguć i policijski čas! Glavni grad pretvoren u borbenu zonu, generacija z ne odustaje! Lima u plamenu! (foto/video)

Kurir pre 15 minuta  |  Beta/Preneo: V.M.)
Nova vlada uvodi vanredno stanje, moguć i policijski čas! Glavni grad pretvoren u borbenu zonu, generacija z ne odustaje! Lima…
Nova peruanska vlada objavila je sinoć da namerava da proglasi vanredno stanje u glavnom gradu Limiposle masovnih demonstracija u kojima je jedna osoba poginula a više od 100 povređene. - Objavićemo oduku o proglašenju vanrednog stanja, najmanje u glavnom gradu Limi - rekao je novinarima šef prelazne vlade Ernesto Alvarez posle sastanka svog kabineta. Mera se odnosi na 10 miliona ljudi koji žive u glavnom gradu i susednoj luci Kaljao. U sredu su hiljade ljudi
Vanredno stanje Policijski čas protesti nasilje Demonstracije peru

