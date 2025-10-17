Odmah nakon rušenja Real Madrida: Crvena zvezda uskoro dobija pojačanje na beku!

Kurir pre 43 minuta
Odmah nakon rušenja Real Madrida: Crvena zvezda uskoro dobija pojačanje na beku!

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Real Madrid u petom kolu Evrolige sa 90:75.

Zvezda je bez velikog broja povređenih igrača uspela da dođe do treće vezane pobede, iako u sastavu nema pravog beka! Ipak, nakon utakmice, u miks-zoni, Ognjen Dobrić je odbradovao sve navijače Zvezde! Dobrić je otkrio da se vraća na parket već sledeće nedelje i da će biti na raspolaganju treneru Saši Obradoviću za predstojeći duel protiv Baskonije, koji je na programu 23. oktobra.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Neizvesno između Partizana i Baskonije, meč u završnici

Neizvesno između Partizana i Baskonije, meč u završnici

RTS pre 3 minuta
Crvena zvezda bez pola tima pojela real Madrid: Crveno-beli razneli velikana!

Crvena zvezda bez pola tima pojela real Madrid: Crveno-beli razneli velikana!

Hot sport pre 43 minuta
Uživo: Baskonija – Partizan 77:77 (foto, video)

Uživo: Baskonija – Partizan 77:77 (foto, video)

Sportski žurnal pre 3 minuta
Drama u Španiji, Partizan prosuo veliku prednost

Drama u Španiji, Partizan prosuo veliku prednost

Nova pre 8 minuta
Edvards brojao do 36, Pajola „ubio“ utakmicu u Francuskoj

Edvards brojao do 36, Pajola „ubio“ utakmicu u Francuskoj

Sport klub pre 7 minuta
Prenos, BASKONIJA - Partizan: Velika drama u završnici

Prenos, BASKONIJA - Partizan: Velika drama u završnici

Večernje novosti pre 8 minuta
Strašni Edvards - 36 poena "atomskog mrava" u Vilerbanu! VIDEO

Strašni Edvards - 36 poena "atomskog mrava" u Vilerbanu! VIDEO

B92 pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaReal MadridMadridEvroligaOgnjen DobrićSaša ObradovićKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Serđo Skariolo: Zvezda je igrala sa više čvrstine i fizikalnosti

Serđo Skariolo: Zvezda je igrala sa više čvrstine i fizikalnosti

Danas pre 33 minuta
Saša Obradović: Odbrana u drugoj i trećoj četvrtini odlučila utakmicu

Saša Obradović: Odbrana u drugoj i trećoj četvrtini odlučila utakmicu

Danas pre 8 minuta
Dodik: Željka Cvijanović neće biti v.d. predsednika Republike Srpske

Dodik: Željka Cvijanović neće biti v.d. predsednika Republike Srpske

Danas pre 33 minuta
Zvezdin čas košarke u Areni i ubedljiva pobeda protiv Real Madrida

Zvezdin čas košarke u Areni i ubedljiva pobeda protiv Real Madrida

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice Crvena zvezda – Real Madrid

(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice Crvena zvezda – Real Madrid

Danas pre 1 sat